Юной великолучанке помогли приобрести уникальный протез предплечья за 1,7 млн рублей

18:18, 13 июля 2023, ПАИ

Псковское отделение Социального фонда России обеспечило ребёнка с ограниченными возможностями здоровья высокотехнологичным протезом предплечья с микропроцессорным управлением. Современный биоэлектрический протез стоимостью 1,7 миллиона рублей девятилетняя Виктория Теняева из Великих Лук получила бесплатно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда РФ.

Современный протез работает за счёт аккумулятора и электрического двигателя, а управление происходит электрическими сигналами, которые считываются с кожи человека.

«С его помощью Вика сможет выполнять обычные бытовые действия, например, придерживать тетрадку в школе или мобильный телефон. Для девочки теперь доступны действия, требующие участия двух рук. Например, при застегивании молнии на куртке или завязывании шнурков», — рассказал врач травматолог-ортопед, руководитель отдела протезирования верхних конечностей Сколиолоджик.ру Антон Круглов.