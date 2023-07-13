Псковским выпускникам-медалистам провели экскурсию по ПсковГУ

13:04, 13 июля 2023, ПАИ

Экскурсию по главному корпусу ПсковГУ организовали сегодня преподаватели и студенты вуза для выпускников-медалистов школ Псковской области. В мероприятии приняло участие более 120 ребят. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Школьникам рассказали о приоритетных направлениях обучения в сфере медицины, инженерных и гуманитарных наук, познакомили с проектами университета, направленными на развитие образовательной, научно-исследовательской и молодёжной повестки вуза и региона в целом.

Об особенностях приёмной кампании этого года выпускникам школ рассказал руководитель приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв. Он отметил, что количество бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета в вузе в этом году выросло на 22 %. Контрольные цифры приёма, установленные университету, составили 920 мест очной формы обучения и 285 – на программы СПО.

Преподаватели физмата ПсковГУ познакомили выпускников с деятельностью НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской», работой Математической школы вуза и проектом «Кикоинский класс». В лаборатории электричества и оптики ПсковГУ ребятам продемонстрировали опыты по физике. Также школьники побывали в гибридной аудитории и узнали о возможностях такого пространства.

Представители Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства презентовали гостям возможности и перспективы получения технического образования в рамках федерального проекта, инициированного Минобрнауки Росии и объединившего ПсковГУ и Белорусский национальный технический университет.

Преподаватели предметов гуманитарной направленности представили выпускникам-медалистам проекты, инициированные и реализованные студенческим сообществом. В их числе – «Читальный коридор». Здесь располагается баннер с QR-кодом на литературный календарь, выставка изданий, авторами которых являются преподаватели ПсковГУ, а также книги по различным сферам образования и науки.

Представители Института медицины и экспериментальной биологии рассказали школьникам об основных направлениях обучения будущих медиков, рассказали о партнёрских связях, объединяющих вуз с МГУ им. М.В. Ломоносова и университетами Республики Беларусь.

Кроме того, ребята узнали о молодёжных творческих объединениях ПсковГУ и студенческих спортивных секциях.

Добавим, что визит в ПсковГУ продолжится встречей выпускников-медалистов с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.