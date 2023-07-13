Контрафактные сигареты из ОАЭ и Белоруссии продавали в одном из магазинов Порхова

12:52, 13 июля 2023, ПАИ

Контрафактные сигареты продавали в одном из магазинов Порхова. Немаркированную табачную продукцию стоимостью более 650 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На прилавках и в подсобном помещении обнаружено 5 586 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации. Удалось выявить происхождение только части табачных изделий с нанесённой на пачки сигарет информацией об изготовителях, зарегистрированных в Белоруссии и ОАЭ. Всю продукцию изъяли сотрудники ОМВД России по Порховскому району.

«В первом полугодии сотрудники таможни провели более двадцати проверочных мероприятий в различных районах Псковской области. Из продажи изъято 22 497 пачек немаркированной российскими акцизными марками табачной продукции на сумму, превышающую 2,5 млн рублей», – рассказала исполняющая обязанности начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Надежда Яковлева.