Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Контрафактные сигареты из ОАЭ и Белоруссии продавали в одном из магазинов Порхова

Контрафактные сигареты продавали в одном из магазинов Порхова. Немаркированную табачную продукцию стоимостью более 650 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На прилавках и в подсобном помещении обнаружено 5 586 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации. Удалось выявить происхождение только части табачных изделий с нанесённой на пачки сигарет информацией об изготовителях, зарегистрированных в Белоруссии и ОАЭ. Всю продукцию изъяли сотрудники ОМВД России по Порховскому району.

«В первом полугодии сотрудники таможни провели более двадцати проверочных мероприятий в различных районах Псковской области. Из продажи изъято 22 497 пачек немаркированной российскими акцизными марками табачной продукции на сумму, превышающую 2,5 млн рублей», – рассказала исполняющая обязанности начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Надежда Яковлева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Музей-заповедник «Михайловское» открыл фотовыставку «Завет внуку» в Витебске
13 июля 2023

Как выжить на госслужбе, рассказал школьникам-медалистам губернатор Псковской области
13 июля 2023

Псковским выпускникам-медалистам провели экскурсию по ПсковГУ

13 июля 2023

До +26 градусов ожидается в Псковской области 14 июля
13 июля 2023

Память архимандрита Иоанна Крестьянкина почтили в Печорах
13 июля 2023

14 проектов ТОС реализуют в Пскове
13 июля 2023

Ярмарка ремесленников развернётся на фестивале в Самолве
13 июля 2023

Несколько улиц Пскова перекроют сегодня из-за ремонта дорог

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...