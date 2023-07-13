Нотариусов чествовали сегодня в Пскове

13:11, 13 июля 2023, ПАИ

Нотариальной палате Псковской области 14 июля исполнится 30 лет. В преддверии юбилейной даты сотрудников нотариата чествовали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от лица правительства региона отметил сотрудников нотариата наградами.

Медали «За заслуги перед Псковской областью» удостоена президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

Медаль «Александра Невского» вручили нотариусу нотариального округа Пскова и Псковского района Лидии Ефимовой.

Нотариус нотариального округа Великих Лук и Великолукского района Елена Волкова получила почётную грамоту губернатора Псковской области. Профессионализм Ларисы Жгун, Ирины Макеенко и Дарьи Веселовой – нотариусов Пустошкинского, Порховского и Дедовичского нотариальных округов соответственно – отмечен благодарственными письмами правительства Псковской области.

Пользуясь случаем, Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил всех причастных с наступающим праздником и поблагодарил членов Нотариальной палаты за помощь жителям Псковской области в защите их прав и свобод. Отдельно губернатор подчеркнул вклад Нотариальной палаты региона в оказание бесплатной юридической помощи гражданам, прибывшим в Россию, в том числе с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также участникам специальной военной операции. «Нотариальное дело развивается, цифровизируется, но ваше неравнодушие, принципиальность и внимательное отношение к людям остаются неизменными, за что вам особая благодарность», – сказал он.

Нотариальная палата Псковской области – некоммерческая организация, профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. Она была создана 14 июля 1993 года. В состав Нотариальной палаты Псковской области входит 44 нотариуса.