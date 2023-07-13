Как выжить на госслужбе, рассказал школьникам-медалистам губернатор Псковской области

13:09, 13 июля 2023, ПАИ

Как выжить на госслужбе, рассказал школьникам-медалистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время неформальной встречи в ПсковГУ. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы региона, работа в правительстве – сложный вызов. У студентов ПсковГУ, напомнил Михаил Ведерников, есть возможность проходить практику в правительстве области, однако многие не выдерживают темпа и требований и уходят.

«Это действительно 24/7, это не про работу, а про жизнь. Работа не прекращается даже в соцсетях. Нужно понять, насколько на самом деле вы этого хотите, – рекомендовал Михаил Ведерников. – Нужна выносливость, так как график ненормированный и без выходных. Выжить можно только тогда, когда тебе нравится и ты видишь отдачу. Работа в госорганах – очень ответственное и интересное занятие».