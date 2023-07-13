Воспоминаниями о студенческом прошлом поделился Михаил Ведерников

13:15, 13 июля 2023, ПАИ

Воспоминаниями о студенческом прошлом поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников на неформальной встрече со школьниками-медалистами в ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

«Могу сказать, что меня получать высшее образование заставили родители, - признался губернатор. - И только немного позже я понял, что к ним надо прислушиваться. А первые два курса ходил как все: пива попить, искупаться».

Михаил Ведерников порекомендовал абитуриентам уметь сохранять баланс «между прелестями студенческой жизни и учёбой». «И еще всегда нужно быть собой и попытаться сохранить интерес к жизни и знаниям», - заключил Михаил Ведерников.