Виртуальный концертный зал открыли в Пустошке
Виртуальный концертный зал с проектором, видео- и аудиооборудованием открыли в Пустошке, сообщает газета «Вперёд».
Отметим, что Всероссийский виртуальный концертный зал – проект Министерства культуры Российской Федерации, который призван формировать открытое культурное пространство в России.
При помощи видеопроектора, экрана, звуковой и другой аппаратуры можно в режиме реального времени смотреть и слушать концерты классических видов искусств: симфонические оркестры и ансамбли, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих культурных учреждений России.
Комплект оборудования Пустошкинский районный центр культуры получил за победу в региональном проекте.
«По всей России открываются подобные мультимедийные центры. В рамках просветительской работы виртуальный концертный зал просто необходим школьникам и студентам города и района. Ведь понимание классической музыки привносит в жизнь понимание красоты, гармонии, подлинных чувств, помогает человеку мыслить лучше», – отметил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.