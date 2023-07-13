Виртуальный концертный зал открыли в Пустошке

15:18, 13 июля 2023, ПАИ

Виртуальный концертный зал с проектором, видео- и аудиооборудованием открыли в Пустошке, сообщает газета «Вперёд».

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Отметим, что Всероссийский виртуальный концертный зал – проект Министерства культуры Российской Федерации, который призван формировать открытое культурное пространство в России.

При помощи видеопроектора, экрана, звуковой и другой аппаратуры можно в режиме реального времени смотреть и слушать концерты классических видов искусств: симфонические оркестры и ансамбли, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих культурных учреждений России.

Комплект оборудования Пустошкинский районный центр культуры получил за победу в региональном проекте.

«По всей России открываются подобные мультимедийные центры. В рамках просветительской работы виртуальный концертный зал просто необходим школьникам и студентам города и района. Ведь понимание классической музыки привносит в жизнь понимание красоты, гармонии, подлинных чувств, помогает человеку мыслить лучше», – отметил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.