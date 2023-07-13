Вандалы сломали информационный щит на пляже в Плюссе
Вандалы сломали информационный щит на пляже в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в администрации городского поселения.
Щит установлен в месте массового купания людей на реке Плюссе – пляже, расположенном на улице Ленина в Плюссе.
«Дорогие вредители, если у вас так сильно чешутся руки и вам нечем заняться, приходите в администрацию городского поселения «Плюсса», мы найдём вам занятие, направленное на благоустройство нашего поселения», – отметили в администрации.
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