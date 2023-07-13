Вандалы сломали информационный щит на пляже в Плюссе

14:35, 13 июля 2023, ПАИ

Вандалы сломали информационный щит на пляже в Плюссе. Об этом ПАИ сообщили в администрации городского поселения.

Щит установлен в месте массового купания людей на реке Плюссе – пляже, расположенном на улице Ленина в Плюссе.

«Дорогие вредители, если у вас так сильно чешутся руки и вам нечем заняться, приходите в администрацию городского поселения «Плюсса», мы найдём вам занятие, направленное на благоустройство нашего поселения», – отметили в администрации.