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Происшествия

Житель Опочки предстанет перед судом за убийство отца

32-летний безработный житель Опочки предстанет перед судом за убийство отца, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 8 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 54-летним отцом и избил его поленом и инструментами. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия.
 
Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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