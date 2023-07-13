Житель Опочки предстанет перед судом за убийство отца

13:58, 13 июля 2023, ПАИ

32-летний безработный житель Опочки предстанет перед судом за убийство отца, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 8 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 54-летним отцом и избил его поленом и инструментами. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия.



Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.