«Экопром» внёс изменения в график вывоза отходов в Куньинском районе
Внесены изменения в график вывоза отходов в Куньинском районе. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Изменения связаны с оборудованием контейнерных площадок с 13 июля и относятся к следующим населённым пунктам:
– деревни Корнилово, Сопки, Клин: график вывоза 1-я и 3-я суббота месяца;
– деревни Андроново и Прихабы: график вывоза 2-й и 4-й четверг месяца;
– деревни Ямище и Кривицы: график вывоза 1-й и 3-й четверг месяца.
Жителям Куньинского района также напомнили, что мешковой сбор в этих деревнях был отменён.
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