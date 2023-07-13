«Экопром» внёс изменения в график вывоза отходов в Куньинском районе

15:21, 13 июля 2023, ПАИ

Внесены изменения в график вывоза отходов в Куньинском районе. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Изменения связаны с оборудованием контейнерных площадок с 13 июля и относятся к следующим населённым пунктам:

– деревни Корнилово, Сопки, Клин: график вывоза 1-я и 3-я суббота месяца;



– деревни Андроново и Прихабы: график вывоза 2-й и 4-й четверг месяца;



– деревни Ямище и Кривицы: график вывоза 1-й и 3-й четверг месяца.

Жителям Куньинского района также напомнили, что мешковой сбор в этих деревнях был отменён.