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Общество

На звание «Почетный гражданин города Пскова» претендуют Виктор Аксёнов и Шамиль Ахметов

Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» обсудили в четверг, 13 июля, члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской Думы на заседании, которое прошло под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото ПГД

На обсуждение были представлены две кандидатуры – директора средней общеобразовательной школы №12 Виктора Аксенова и руководителя регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиля Ахметова.

«Общий стаж работы Виктора Федоровича – 45 лет, из них 37 лет он руководит школой №12. Только краткое перечисление его заслуг заняло у нас три страницы. Большое количество его выпускников добилось серьезных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Отдельно хотелось бы отметить общественную деятельность самого Виктора Федоровича. Он избирался депутатом областного Собрания, Псковской городской Думы», – отметил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

В свою очередь представители ветеранской организации рассказали о своем кандидате. В 1987-1989 годах Шамиль Ахметов служил в Афганистане в качестве начальника артиллерии 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Был награжден рядом правительственных наград, в том числе орденом Красного Знамени. После увольнения в запас возглавил региональное отделение ветеранской организации, проводит активную общественную работу с ветеранами и молодежью.

«Мы вместе воевали в Афганистане, и могу сказать, что во многом благодаря его действиям потери в нашей дивизии были минимальными. А когда началась специальная военная операция, Шамиль Нигматуллович сразу же организовал ветеранов для оказания помощи нашим бойцам. Считаю, что он, как и предыдущий кандидат, достоин носить звание «Почетный гражданин города Пскова», – подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя городской Думы Владимир Воробьев.

Председатель правового комитета Константин Болотин напомнил, что по положению об этой награде можно вынести на депутатскую сессию не более двух кандидатур. После обсуждения депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы вынести на сессию обе представленные кандидатуры.

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