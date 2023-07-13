Выставка художника Игоря Иванюка откроется в Пскове 15 июля

16:09, 13 июля 2023, ПАИ

Открытие персональной выставки художника Игоря Иванюка состоится в выставочном зале Союза художников России в Пскове 15 июля в 18:00, сообщается в группе «Афиша Псков» в соцсети «ВКонтакте».

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«Членом Союза художников России Игорь Иванюк стал в 1978 году, как художник-график. Художник живёт и работает в Пскове. Его художественные способности отражаются в различных жанрах и технике исполнения – это и печатная гравюра, и станковый рисунок, и живопись, и коллаж, и инсталляция. Много лет мастер работает в жанре портрета», – написали в группе.

Вход свободный. Зал открыт с 11:00 до 17:00, суббота и воскресенье – с 11:00 до 15:30. Выходной – понедельник.