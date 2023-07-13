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Ансамбль Alcántar можно будет услышать на фестивале «Исаборг»

Московский ансамбль ранней музыки Alcántar можно будет услышать на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг». Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее.

Фото предоставлено ансамблем Alcántar

Коллектив специализируется на изучении и воссоздании европейской музыки с I по XVII век. «Их выступления восхищают звучанием инструментов, восстановленных по старинным изображениям и оригинальным образцам. Музыка ансамбля будет сопровождать открытие фестиваля, военную программу, финал открытого дня и закрытие фестиваля», – рассказали в учреждении.

Открытый день фестиваля будет 15 июля. «С 11:00 до 18:00 в Изборске вас ждёт насыщенная программа: массовые сражения и турниры, мастер-классы и ремесленные площадки, подвижные игры и великолепная неповторимая природа Изборска», – заверили в музее.

Вход на фестиваль свободный.

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