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Грозы прогнозируются на юго-востоке Псковской области

В ближайшее время на юго-востоке Псковской области ожидаются грозы, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Фото: «Клуб любителей метеорологии»

Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер. Кроме того:

  • не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землёй, например зарытый стальной лист);
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио- или телеприёмника на крыше индивидуальная антенна, её следует отсоединить от прибора.

Если вы на открытой местности:

  • отключите сотовый телефон и другие устройства;
  • не рекомендуется использовать зонты;
  • не прячьтесь под высокими деревьями (особенно под отдельно стоящими). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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