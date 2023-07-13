Концерт виолончельной музыки состоится в Музее истории Печор

14:56, 13 июля 2023, ПАИ

21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, в Музее истории Печор Псковского музея-заповедника состоится концерт камерной виолончельной музыки «Посвящение П. И. Чайковскому». Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Музыкальные произведения исполнят: лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист московского камерного ансамбля «Кончертато» Николай Егоров (виолончель); композитор, педагог, артист Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Борис Федотов (фортепиано).

Организаторы мероприятия уточняют, что о времени концерта будет сообщено дополнительно. Следите за новостями в сообществе Музея истории Печор: vk.com/history_museum_pechory.