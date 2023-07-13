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Общество

Заочный факультет Великолукской сельхозакадемии: личностно-ориентированный подход и масштабность

О том, какие направления подготовки стали самыми востребованными среди абитуриентов, а также о доступности заочного обучения, рассказала ПАИ декан заочного факультета Великолукской ГСХА Ирина Виноходова.

Фото: Великолукская ГСХА

«Сейчас на заочном факультете обучаются более тысячи студентов. Срок обучения зависит от уровня начальной подготовки. Для тех, у кого есть высшее или среднеспециальное профильное образование обучение составит четыре года. А для абитуриентов, которые окончили только полное среднее образование, обучение на бакалавриате составит пять лет, на специалитете – шесть лет», – рассказала она.

В настоящее время заочный факультет готовит квалифицированных специалистов по восьми направлениям подготовки бакалавриата.

Для абитуриентов доступны такие направления заочного обучения, как «Агрохимия и агропочвоведение», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Зоотехния», «Агроинженерия по двум профилям» («Технические системы в агробизнесе» и «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»), «Теплоэнергетика и теплотехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Экономика» по одному профилю («Бухгалтерский учёт, анализа и аудит»), а также «Прикладная информатика».

«Самым модным, актуальным направлением стала именно прикладная информатика. Кроме того, президент объявил его приоритетным направлением в образовании, и нам выделили бюджетные места. И мы видим, что люди заинтересованы и идут на это направление», – отметила Ирина Виноходова.

Что касается программ подготовки магистратуры для обучения доступны шесть направлений: «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Зоотехния», «Агроинженерия», «Финансы и кредит», а также «Экономика». А по программам специалитета обучение проводится по специальностям «Таможенное дело» и «Ветеринария».

«Как правило, на заочном факультете обучаются взрослые, работающие люди, и им для продвижения по карьере нужно определённое направление. Так, самым востребованным среди молодых людей стала «Агроинженерия». Девушки поступали в основном по направлениям «Экономика», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», а также «Финансы и кредит». Менее востребованным среди поступающих оказалось направление агрохимии и агропочвоведения», – рассказала она.

Как отметила Ирина Виноходова, до 20 июля в учреждении идёт приёмная комиссия.

Для абитуриентов выделены бюджетные места по направлениям бакалавриата:

  • 47 мест по направлению «Агроинженерия»;
  • 12 мест по направлению «Зоотехния»;
  • 12 мест по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;
  • Десять мест по направлению «Агрохимия и агропочвоведение».

По направлениям магистратуры также предусмотрены бюджетные места:

  • 20 мест по направлению «Агроинженерия»;
  • 15 мест по направлению «Зоотехния»;
  • Пять мест по направлению «Агрохимия и агропочвоведение»;
  • Пять мест по направлению «Агрономия».

«Бюджетные места в принципе мы закрываем всегда. Недобора у нас не бывает», – подчеркнула Ирина Виноходова.

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