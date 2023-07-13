Псковские футболисты вырвали победу у петрозаводской команды

19:07, 13 июля 2023, ПАИ

ФК «Псков» 2007 года рождения в тяжёлом матче со счётом 2:1 обыграл петрозаводскую команду на стадионе «Машиностроитель» в рамках юношеской футбольной лиги. Об этом сообщается в группе «ФК Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Первый гол мощным ударом из-за пределов штрафной площади забил пскович Владимир Макеев. В ответ игрок Петрозаводска Егор Графов поразил ворота псковичей точным ударом от штанги. Победный гол после прострела на 75 минуте забил игрок ФК «Псков» Егор Иванов.

Отметим, что роль главного тренера в игре выполнял Руслан Суродин. Как сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин, основной тренер состава 2007 года рождения Герман Кравченко вынужден отбывать трёхматчевую дисквалификацию.

«Из-за погодных условий выдалась тяжёлая игра. На поле обе команды были равны, игра была ничейная. Но нам немного больше повезло, поэтому мы выиграли. Если правильно работаешь – приходит результат», – отметил Руслан Суродин в эфире после матча.

Лучший игрок матча Евгений Рылин прокомментировал ход игры: «Игра была тяжёлая из-за непростых погодных условий. Сегодня где-то нам повезло, где-то доработали по сравнению с прошлыми играми. Заметно усилил игру Владимир Макеев. Из-за его игры в центре поля соперник быстрее уставал».

Отметим, что в случае потери очков новгородской командой «Электрон», псковичи выйдут на пятую строчку в турнирной таблице.