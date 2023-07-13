Почти 150 тысяч нотариальных действий заверили в Псковской области за год

19:16, 13 июля 2023, ПАИ

Почти 150 тысяч нотариальных действий заверили в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщила нотариус Надежда Семёнова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, за 2021 год было совершено 166 352 действия, а за 2020 год – 151 370 действий.

«Большинство совершаемых нотариальных действий – удостоверение доверенностей, свидетельствование подлинности подписи, свидетельствование верности перевода, сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества, удостоверение брачных договоров, завещаний, а также выдача свидетельств права на наследство», – уточнила Надежда Семёнова.