Трёх судей назначили в Псковской области

16:32, 13 июля 2023, ПАИ

Трёх судей в Псковской области назначил президент России Владимир Путин. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Глава государства подписал Указ № 515 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» от 13 июля 2023 года.

Согласно документу, судьей Великолукского городского суда назначена Анна Тенюга, судьей Невельского районного суда – Ольга Иванова, судьей Пушкиногорского районного суда – Ольга Зайцева.