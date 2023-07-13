Трёх судей назначили в Псковской области
Трёх судей в Псковской области назначил президент России Владимир Путин. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Глава государства подписал Указ № 515 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» от 13 июля 2023 года.
Согласно документу, судьей Великолукского городского суда назначена Анна Тенюга, судьей Невельского районного суда – Ольга Иванова, судьей Пушкиногорского районного суда – Ольга Зайцева.
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