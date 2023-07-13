Псковичи стали призёрами общероссийского этапа «Молодые дарования России»

18:54, 13 июля 2023, ПАИ

Псковичи стали призёрами общероссийского этапа конкурса «Молодые дарования России». Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Студентка колледжа Ева Кальцанова и ученик ДМШ № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова Алексей Колосов заняли третье место в номинации «Фортепиано, орган». Сразу два музыканта в номинации «Народные и национальные инструменты» завоевали третье место – ученик ДМШ № 2 имени М. П. Мусоргского Роман Евдаков и ученица ДМШ № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова Людмила Табакова. Кроме того, третье место занял ученик ДМШ № 5 Арсений Зимин в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

В номинации «Живопись, акварельная живопись» третье место заняла ученица Детской школы искусств г. Пскова Мария Соломатова.