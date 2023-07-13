Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту

Военный комиссариат Пскова и Псковского района осуществляет набор граждан на военную службу по контракту. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Фото: ПАИ

Основные требования для службы по контракту: мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

Средний размер денежного довольствия в учебном центре составляет от 30 до 45 тысяч рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), 195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).

В зоне специальной операции денежное довольствие составляет от 170 до 204 тысяч рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

Контрактники также смогут получить собственное жильё за счёт Минобороны РФ через специальную накопительно-ипотечную систему, бесплатно проходить необходимые обследования и лечение в военно-медицинских учреждениях страны.

Получить информацию можно по телефону 72-72-65 или непосредственно в военном комиссариате по адресу: г. Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 22.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Фонтан в парке Победы в Опочке восстановили после хулиганских действий неизвестных
13 июля 2023

На летних фестивалях Псковской области пользователи убедились в надежности мобильного интернета Tele2
13 июля 2023

Сотрудников нотариальных контор города Острова поздравили с 30-летием со дня образования организации
13 июля 2023

Автобусные остановки перенесут на улице Звёздной в Пскове

13 июля 2023

Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту
13 июля 2023

Ансамбль Alcántar можно будет услышать на фестивале «Исаборг»
13 июля 2023

Выставка художника Игоря Иванюка откроется в Пскове 15 июля
13 июля 2023

«Экопром» внёс изменения в график вывоза отходов в Куньинском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...