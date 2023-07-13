В этом году информировать жителей о проведении выборов в Псковской области начнут раньше обычного – Игорь Сопов

18:10, 13 июля 2023, ПАИ

В этом году информировать жителей о проведении выборов в Псковской области начнут раньше обычного. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на дискуссионная площадке «Политический пик лета или 57 дней до выборов» общественного совета при региональном избиркоме, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы понимаем, что процедура выборов усложняется, появляются альтернативные способы для голосования», – отметил Игорь Сопов. По его словам, за время пандемии лично к жителям региона никто не приходил. В этом году дополнительное информирование начнётся с 7 августа. «Мы планируем пройтись по домам и квартирам. Хотя мы понимаем, что это период отпусков», – подчеркнул председатель облизбиркома. После этого также планируется информирование прямо перед выборами.

Члены территориальных избирательных комиссий будут рассказывать, каким образом можно проголосовать и в каких точках. Игорь Сопов рассказал, что в регионе много заявок по голосованию на дому. «Как правило нам звонят сами жители, родственники или какие-то социальные службы», – отметил Игорь Сопов.

По его словам, информирование будет проходить по 11 ТИК, то есть по 304 участковым избирательным комиссиям.

Игорь Сопов заверил, что с помощью этого будут проинформированы 70 % избирателей.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Позже Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.