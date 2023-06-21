Назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области

13:01, 21 июня 2023, ПАИ

Постановления о назначении выборов в представительные органы местного самоуправления Новоржевского, Струго-Красненского, Пыталовского, Невельского, Опочецкого, Локнянского, Печорского и Красногородского муниципальных округов на 10 сентября опубликованы сегодня, 21 июня, в районных газетах и на правовом портале Псковской области.

Сегодня же началось выдвижение кандидатов на выборах в органы местного самоуправления на территории 11 муниципальных образований региона. Выдвижение продлится до 20 июля.

Напомним, что осенью также пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.