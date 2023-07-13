Автобусные остановки перенесут на улице Звёздной в Пскове

17:45, 13 июля 2023, ПАИ

Автобусные остановки «Звёздная» изменятся в Пскове с 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Остановка «Звёздная» на улице Труда (для автобусов городских маршрутов № 11, 25 и дачных маршрутов) переносится с островка безопасности на новый остановочный пункт напротив дома № 1 на проспекте Энтузиастов.

Также на новый остановочный пункт переносится остановка «Звёздная» на улице Звёздной (для автобусов городских маршрутов № 5, 22, 23, 30).