Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Более 400 участковых избирательных комиссий в Псковской области оборудуют видеокамерами

441 участковую избирательную комиссию оборудую видеокамерами на сентябрьских выборах в Псковской области. Об этом сообщил в ходе общения с журналистами начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в рамках дискуссионной площадки «Политический пик лета или 57 дней до выборов» сегодня, 13 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Видеонаблюдение организуют с помощью специальной региональной платформы, которая также используется во время ЕГЭ и ОГЭ.

«Подготовка к ДЭГ идёт полным ходом. В этом году мы организуем видеотрансляцию с 120 участков и 26 территориальных избирательных комиссий», – сказал Виталий Рахманов.

По его словам, в основных районах, где идут муниципальные выборы, камеры уже установлены. «Всё остальное мы сейчас готовим, будет к концу июля. За август полностью оснастим участковые избирательные комиссии», – заверил Виталий Рахманов.

Он добавил, что кампания по приёму заявок по ДЭГ стартует чуть позже. «Сейчас мы помогаем нашим жителям верифицироваться, ждём того, чтобы они могли без проблем проголосовать», – уточнил Виталий Рахманов.

Платформа для голосования готовая, она федеральная и уже протестирована, заверил начальник управления.

«В том году на ней проходили выборы в гордуму, поэтому здесь сбоя быть не должно», – подчеркнул он.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Позже Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области стартует 16 июля
13 июля 2023

Жаркий день ожидает псковичей сегодня
12 июля 2023

Губернатор проконтролировал реализацию проектов по комплексному развитию сельских территорий в Дедовичском районе
12 июля 2023

Юрий Бурлин: Обсуждаемые на комитетах итоги депутатских выездов – обратная связь с избирателями
11 июля 2023

Более 500 тысяч избирателей зарегистрировано в Псковской области

10 июля 2023

В отношении Псковской области всё чаще звучит слово «открытие» – губернатор
10 июля 2023

Псковский губернатор – о подписанных на ПМЭФ-2023 соглашениях: Это про наше будущее
10 июля 2023

Сложности ремонта на объектах в Плюссе обсудили в ходе рабочей планёрки

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...