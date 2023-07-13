Более 400 участковых избирательных комиссий в Псковской области оборудуют видеокамерами

18:39, 13 июля 2023, ПАИ

441 участковую избирательную комиссию оборудую видеокамерами на сентябрьских выборах в Псковской области. Об этом сообщил в ходе общения с журналистами начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в рамках дискуссионной площадки «Политический пик лета или 57 дней до выборов» сегодня, 13 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Видеонаблюдение организуют с помощью специальной региональной платформы, которая также используется во время ЕГЭ и ОГЭ.

«Подготовка к ДЭГ идёт полным ходом. В этом году мы организуем видеотрансляцию с 120 участков и 26 территориальных избирательных комиссий», – сказал Виталий Рахманов.

По его словам, в основных районах, где идут муниципальные выборы, камеры уже установлены. «Всё остальное мы сейчас готовим, будет к концу июля. За август полностью оснастим участковые избирательные комиссии», – заверил Виталий Рахманов.

Он добавил, что кампания по приёму заявок по ДЭГ стартует чуть позже. «Сейчас мы помогаем нашим жителям верифицироваться, ждём того, чтобы они могли без проблем проголосовать», – уточнил Виталий Рахманов.

Платформа для голосования готовая, она федеральная и уже протестирована, заверил начальник управления.

«В том году на ней проходили выборы в гордуму, поэтому здесь сбоя быть не должно», – подчеркнул он.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Позже Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.