В ЕР объявили о начале ежегодной акции «Собери ребёнка в школу»

19:23, 13 июля 2023, ПАИ

В ходе акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более четырёх тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдёт в штабах общественной поддержки «Единой России»», – сообщила федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонтам зданий, школьных столовых, благоустройству школьных территорий – они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», – рассказала она.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

«Ежегодно Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» принимает активное участие во Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу». Не станет исключением и этот год. Традиционно мы передаём канцелярские принадлежности и школьные портфели малообеспеченным и многодетным семьям, чьи дети идут в первый класс. Эту работу мы проводим совместно с депутатами всех уровней, комитетом социальной защиты населения, социально ориентированными общественными организациями», – отметил региональный координатор партпроекта «Новая школа», руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

В прошлом году 400 комплектов цветной бумаги и картона региональному отделению Детского фонда передал руководитель региональной приёмной «Единой России» Юрий Сорокин. Секретарь Псковского отделения партии Валерий Филимонов передал Центру социального обслуживания города 17 наборов для младших школьников, куда вошли все необходимые для учёбы канцелярские принадлежности, а также 13 наборов для дошкольников, в составе которых раскраски, альбомы для рисования, фломастеры, детские книги, настольные игры, пластилин и другое.

«Уверен, что на наш призыв помочь собрать детей в школу снова откликнутся однопартийцы, сторонники партии, ведь дети – это наше будущее, и наш долг – обеспечить им достойную жизнь», – уточнил Армен Мнацаканян.