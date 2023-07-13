Частные дома дешевеют в городах России, сообщают эксперты

18:48, 13 июля 2023, ПАИ

По данным федеральной базы недвижимости Restate.ru, в большинстве российских мегаполисов с начала текущего года упали в цене дачи и коттеджи. В Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске и Сочи такие частные домовладения продемонстрировали резкое падение (минус 15 % и более). Об этом сообщила «Российская газета».

Сильнее всего дачи и коттеджи дешевеют в столичном регионе. В среднем такая недвижимость подешевела здесь за 6 месяцев почти вдвое.

Почти столь же резко обрушились цены на коттеджи и дачи в Челябинске. По данным федеральной базы недвижимости, домовладения внутри городской черты потеряли в цене 40 %.

Стоимость частного сектора в Сочи упала на 27 %. Курортная столица России потеряла второе место по стоимости домов, уступив его Санкт-Петербургу.

Аналогичные тенденции можно наблюдать и в других городах, таких как Пермь (снижение на 22 %) и Екатеринбург (снижение на 18 %).

Эксперты говорят, что для покупателей сложившаяся тенденция – веский повод, чтобы приобрести частные дома на более выгодных условиях. Специалисты не уверены в том, что в ближайшее время цены на такой вид недвижимости будут расти.