19 тонн бразильского кофе не пропустил Россельхознадзор на территорию Псковской области

21:26, 13 июля 2023, ПАИ

В Псковской области управление Россельхознадзора запретило выпуск на территорию страны более 19 тонн зелёного кофе из Бразилии, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведён карантинный фитосанитарный контроль 19,2 тонн зелёного кофе в зёрнах. Продукция из Бразилии следовала по адресу фирмы из Санкт-Петербурга.

В ходе проведения документарного контроля государственными инспекторами ведомства было установлено несоответствие сведений о стране происхождения груза на маркировочных этикетках данным, указанным в фитосанитарном сертификате.

Выпуск кофе в зёрнах на территорию Российской Федерации запрещён.