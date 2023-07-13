19 тонн бразильского кофе не пропустил Россельхознадзор на территорию Псковской области
В Псковской области управление Россельхознадзора запретило выпуск на территорию страны более 19 тонн зелёного кофе из Бразилии, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.
На складе временного хранения в Псковской области должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведён карантинный фитосанитарный контроль 19,2 тонн зелёного кофе в зёрнах. Продукция из Бразилии следовала по адресу фирмы из Санкт-Петербурга.
В ходе проведения документарного контроля государственными инспекторами ведомства было установлено несоответствие сведений о стране происхождения груза на маркировочных этикетках данным, указанным в фитосанитарном сертификате.
Выпуск кофе в зёрнах на территорию Российской Федерации запрещён.
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