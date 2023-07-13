Водитель Mazda госпитализирована в результате ДТП в Пскове
В Пскове на улице Железнодорожной у дома № 43 произошло столкновение автомобиля Mazda и автобуса ПАЗ. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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