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Общество

Водитель Mazda госпитализирована в результате ДТП в Пскове

В Пскове на улице Железнодорожной у дома № 43 произошло столкновение автомобиля Mazda и автобуса ПАЗ. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Фото ПАИ

В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирована в медучреждение. 

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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