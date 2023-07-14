День хаоса и беспорядка отмечается 14 июля

07:43, 14 июля 2023, ПАИ

Очень необычный праздник отмечается ежегодно 14 июля – это День хаоса и беспорядка, пишет calend.ru.

Учреждение подобного праздника трактуется неоднозначно, и вкладывают в объяснение его значения разный смысл. С одной стороны, учреждение праздника, посвящённого хаосу, да ещё и с названием, косвенно ассоциируемым с силами зла, может вызывать настороженность. С другой стороны, обращение к теме хаоса отсылается к ещё древним теориям происхождения мира, созданного из этого самого хаоса, или из ничего. Эта же теория лежит и в основе христианского вероучения, гласящего о том, что Господь создал мир из хаоса.

Способность человека осознать хаос в абсолютном значении, которое вкладывается в него религией или философскими школами, ограничена. Однако на бытовом уровне хаос в сознании человека есть не что иное, как противопоставление порядку, то есть прямая его противоположность. Уклад жизни человека подчинён определённым правилам, то есть упорядочен. Это касается и выстраивания отношений с другими людьми, и обустройства самой материальной жизни вокруг себя.

В сложном современном мире, полном стрессов и повседневных забот, человеку бывает порой трудно соблюдать упорядоченный уклад жизни, содержать в порядке дом или квартиру. Иногда этот процесс выходит из-под контроля человека, доставляя ему осознанием неспособности поддержать порядок дополнительный душевный дискомфорт.