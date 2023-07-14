В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

10:40, 14 июля 2023, ПАИ

Депутаты Госдумы предложили ввести запрет на продажу алкоголя в супермаркетах, а оставить продукцию только в специализированных магазинах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

«Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых кроме названной продукции не будет продаваться ничего», – поясняется в записке к законопроекту.

Предполагается, что подобная инициатива поможет исключить спонтанную покупку алкоголя из-за маркетинговых уловок в больших супермаркетах. В результате такой шаг позволит снизить объём потребляемого алкоголя среди населения, а также поспособствует снижению количества контрафакта на прилавках магазинов.