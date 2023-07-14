Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

08:11, 14 июля 2023, ПАИ

Наиболее востребованы у россиян в 2023 году корейские марки автомобилей, позитивную динамику демонстрируют «китайцы», а вот европейские авто интересуют жителей России всё меньше. Об этом ПАИ передает портал «Известия», ссылаясь на исследование аналитиков страхового дома «ВСК».

Так, в пятерку наиболее востребованных машин в 2023 году вошли Kia, Hyundai, Toyota, ВАЗ и Lada.

Среди моделей наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Creta, Kia Rio, Lada Vesta и Toyota RAV 4.

Также в перечне наиболее популярных авто появилось больше китайских брендов, таких как Haval, Chery, Geely, Omoda и Exeed.

Кроме того, свои позиции в рейтинге сохранили премиальные европейские бренды – Mercedes-Benz и BMW, доля которых в общем объеме продаж составляет 2%.

«Автомобильный сектор в 2023 году продемонстрировал заметное оживление. Так, с начала года число оформленных полисов каско выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметили аналитики.