Заготовка кормов продолжается в Псковском районе

08:34, 14 июля 2023, ПАИ

Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства Псковского района, имеющие крупный рогатый скот, продолжают заготовку кормов. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

Так, грубых и сочных кормов для зимовки скота предстоит запасти по 37,6 центнера кормовых единиц на условную голову.

По состоянию на 13 июля в сельхозпредприятиях скосили 7 265 гектаров укосных площадей, заготовили 9,2 тысячи тонн силосной массы, более 18 тысяч тонн сенажа, более тысячи тонн сена.

Лучшие результаты у кормозаготовителей СХПК «Ершовский» – 18,7 центнера кормовых единиц, ЗАО «Агрофирма «Победа» – 13,9 центнера кормовых единиц и СПК (колхоза) «Передовик» – 10,8 центнеров кормовых единиц.

Наряду с сельхозпредприятиями корма к зимовке запасают и крестьянские (фермерские) хозяйства. Так, в КФХ Анны Овсянниковой заготовили 50 тонн сена и 312 тонн сенажа в упаковке.