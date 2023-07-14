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Общество

Работающих пенсионеров станет меньше на треть к 2025 году

Число работающих пенсионеров сократится до 5,6 млн к 2025 году из-за повышения возраста получения выплат по старости с 2019 года. То есть люди, которые раньше считались лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных. Об этом ПАИ сообщает портал «Известия» со ссылкой на научную статью в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования».

По данным Соцфонда, на конец 2022 года в России насчитывалось 7,9 млн работающих пенсионеров, что на 600 тысяч меньше по сравнению с 2021 годом.

На сокращение числа этой категории граждан также влияет отсутствие индексации пенсий – людям становится невыгодно работать в легальном поле и часть лиц смещается в неформальный сектор, отмечается в журнале ВНИИ труда.

Однако сокращение числа работающих пенсионеров не равно выбытию людей старшего возраста с рынка. В институте отметили, что для России характерен рост вовлеченности в экономику граждан старших возрастов.

Так, в 2022 занятость в группе лиц 50-55 лет составила 89%, а среди 55-60-летних – 73,4%. При этом многие переходят в самозанятость. По данным Росстата, в первом квартале 2023 года более 900 тысяч лиц в возрасте 50 лет и выше были заняты через платформы.

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