Ремонт дорог в Псковском и Печорском районах идет с опережением графика

09:25, 14 июля 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный проконтролировал ход дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Его сопровождал врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Два объекта располагаются в Печорском районе. Первый – 12 км дороги Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск. Стоимость проведения работ – более 300 миллионов рублей.

Здесь трудятся специалисты организации «ДАФ». Асфальт на объекте практически полностью уложен – остался только один участок в 1 километр. Дорожники продолжают обустраивать остановки общественного транспорта, укрепляют обочины, готовятся к нанесению горизонтальной разметки.

«Подрядчик себя зарекомендовал положительно. Есть незначительные замечания, которые устраняются оперативно», – отметил Станислав Стармолотов.

На втором объекте длиной около 2 км дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры задействован «Псковавтодор». Стоимость контракта – около 50 миллионов рублей. Специалисты готовятся наносить выравнивающий слой асфальта, обустраивают три остановки общественного транспорта, а также тротуары на той части дороги, которая находится в Печорах.

Игорь Шатурный по итогам общения с подрядчиками обратил особое внимание на скорость выполнения работ. Он настроил дорожников на завершение ремонтов до начала празднования 550-летия Печор и Псково-Печерского монастыря.

В Псковском районе вице-губернатор осмотрел 7-километровый участок дороги Псков – Кислово – Палкино, который приводит в порядок «Псковавтодор». На эти цели направлено около 120 млн рублей. На дороге подрядчик активно укладывает верхний слой асфальта.

«На этой дороге мы работаем уже с 2019 года, за это время практически полностью привели ее в порядок, за исключением ремонтируемого участка», – заметил руководитель профильного комитета.

По итогам осмотра всех ремонтируемых дорог Игорь Шатурный подчеркнул, что на всех объектах работы ведутся с опережением графика.

«По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова контролируем в выездном формате дорожный ремонт. Главный акцент – качество. Оно контролируется, подрядчики оперативно исправляют незначительные недостатки при их выявлении. Дорожный сезон в самом разгаре, поэтому продолжим контрольные мероприятия», – заметил вице-губернатор.