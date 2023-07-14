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Общество

Вопросы трудоустройства обсудили выпускники ПсковГУ с представителями правительства

Встреча выпускников вуза с представителями правительства Псковской области прошла на площадке «Точки кипения» ПсковГУ. Участники диалога обсудили перспективы трудоустройства и карьерного роста молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. 

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Мы с коллегами выступаем в таком формате первый раз. Мы решили, что будет важно и интересно рассказать историю каждого из нас, как мы попали в правительство Псковской области, и как строится работа в нём», – отметил руководитель аппарата правительства Псковской области Станислав Суслов. 

По его словам, в настоящий момент в правительстве Псковской области существует 27 вакансий, которые подходят молодым специалистам. При этом он отметил, что наиболее часто встречаемые зарплаты в правительстве Псковской области – порядка 40 тысяч рублей.

В диалоге с выпускниками также участвовали начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов, начальник отдела по обеспечению деятельности руководителя аппарата правительства Псковской области Мария Богомолова, заместитель начальника управления делами правительства Псковской области Анастасия Земскова, первый заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Юлия Бовкина, документовед экспертного отдела ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Егор Александров.

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