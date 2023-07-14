РСХБ в Псковской области увеличил сельскую ипотеку до 6 млн рублей и расширил её на квартиры

09:43, 14 июля 2023, ПАИ

Россельхозбанк в Псковской области начал приём заявок на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей на одного заёмщика. Помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей, расположенных в опорных населённых пунктах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

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«Новые условия кредитования активизируют рынок строительства частных домов в регионе и помогут увеличить количество желающих приобрести или построить дом в сельской территории. За 1,5 года Псковский филиал Россельхозбанка выдал сельскую ипотеку на сумму 319 млн рублей – уже 117 семей Псковской области воспользовались льготной программой. Благодаря сельской ипотеке многие горожане перебрались из городов в экологически чистые районы Псковского края. А жители сёл и деревень получили шанс значительно улучшить условия проживания, – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – Важно, что кредит можно оформлять на обоих супругов. Двенадцать миллионов – сумма, которая позволит приобрести жильё, отвечающее требованиям заёмщиков по размеру и уровню комфорта».

Возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры увеличивает количество вариантов жилья. Квартиры должны располагаться в опорных населённых пунктах, определённых Министерством сельского хозяйства.

Остальные условия сельской ипотеки, реализуемой в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий», остались неизменными.

В целом по стране со старта выдачи сельской ипотеки весной 2020 года Россельхозбанк выдал по этой программе свыше 180 млрд рублей, которые помогли решить жилищный вопрос более чем 85 тысячам семей. Доля банка в выдачах сельской ипотеки составляет 75 %. Средний возраст заёмщика – 38 лет. Для удобства клиентов работают цифровые сервисы «Своё село» и «Своё жильё», где можно найти дом, квартиру, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек.

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