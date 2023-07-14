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Общество

Более 12,5 тысячи псковичей получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Ежемесячные компенсационные выплаты выплачивает отделение Социального фонда РФ по Псковской области 12 637 жителям региона, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами. На их попечении находятся более 16 750 нетрудоспособных граждан, большинство из которых (12 063 человек) – пенсионеры старше 80 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения.

Оформить уход можно за нуждающимся в постоянной посторонней заботе (по заключению медиков), инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), пенсионером старше 80 лет.

Компенсационная выплата назначается при условии, что ухаживающий трудоспособный человек не работает и не получает пенсию или пособие по безработице. Оформить уход за пожилым гражданином также могут студенты и школьники с 14 лет. При этом не важен факт совместного проживания или родственных связей.

Оформление компенсационной выплаты производится на основании заявления того, кто будет ухаживать, и согласия пенсионера, за которым будут ухаживать. Подать его можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе ОСФР по Псковской области.

К заявлению по уходу за пенсионером младше 80 лет прилагается заключение лечебного учреждения о необходимости в постоянном постороннем уходе. Другие сведения запрашиваются специалистами отделения СФР по Псковской области самостоятельно. Размер выплаты составляет 1 200 рублей и выплачивается пенсионеру ежемесячно вместе с пенсией.

Периоды ухода включаются в страховой стаж помощника – 1,8 пенсионного коэффициента за полный год ухода.

В случае трудоустройства, назначения пенсии, пособия по безработице или прекращения ухода граждане обязаны в течение пяти рабочих дней сообщить об этом в территориальные органы СФР, чтобы избежать переплаты.

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