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Общество

Более сорока работ в технике скетч могут увидеть псковичи на экспозиции

Более сорока работ в технике скетч представил на персональной выставке художник, заместитель председателя НКО «Дети всей страны» Юрий Архипов. Экспозиция работает в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия. 

Фото: НКО «Дети всей страны»

На выставку пригласили сотрудников комитета по социальной защите Псковской области, а также воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Пскова. 

Ребята познакомились с работами художника в рамках программы профориентации. Юрий Архипов рассказал о создании скетчей, для создания которых нужна бумага, простые карандаши, маркеры и фантазия художника. На выставке большинство работ на автомобильную тематику. Автор поделился, что когда-то мечтал стать дизайнером автомобилей.

Воспитанники также узнали, как происходит разработка логотипов для разных кампаний, и познакомились с эскизами. Скетчи Юрия Архипова можно увидеть в выставочном зале библиотеки до конца июля.

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