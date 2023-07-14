Более сорока работ в технике скетч могут увидеть псковичи на экспозиции

11:02, 14 июля 2023, ПАИ

Более сорока работ в технике скетч представил на персональной выставке художник, заместитель председателя НКО «Дети всей страны» Юрий Архипов. Экспозиция работает в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

На выставку пригласили сотрудников комитета по социальной защите Псковской области, а также воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Пскова.

Ребята познакомились с работами художника в рамках программы профориентации. Юрий Архипов рассказал о создании скетчей, для создания которых нужна бумага, простые карандаши, маркеры и фантазия художника. На выставке большинство работ на автомобильную тематику. Автор поделился, что когда-то мечтал стать дизайнером автомобилей.

Воспитанники также узнали, как происходит разработка логотипов для разных кампаний, и познакомились с эскизами. Скетчи Юрия Архипова можно увидеть в выставочном зале библиотеки до конца июля.