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Общество

Богатый урожай: специальное предложение для новых зарплатных клиентов РСХБ в Псковской области

Россельхозбанк в Псковской области запустил акцию «Урожайное лето для вашей зарплаты», позволяющую новым зарплатным клиентам получить 2000 баллов «Урожай» на бонусный счёт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ. 

Фото: Россельхозбанк

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С июля 2023 года новые зарплатные клиенты Россельхозбанка при оплате товаров, работ и услуг дебетовой картой «Своя» на общую сумму не менее 5 000 рублей получат 2000 бонусных баллов программы лояльности «Урожай» от РСХБ. Предложение действует до 10 ноября 2023 включительно.

Согласно условиям акции, бонусные баллы будут начислены при соблюдении следующих условий:

1) получение трёх зарплатных зачислений при условии, что размер каждого из них должен быть не менее 10 000 рублей.

Учитываются зачисления от работодателя в пользу работника с любым назначением платежа, касающегося выполнения трудовой деятельности – например, аванс, зарплата, больничный, отпуск, премия и другое.

2) совершение покупок с использованием дебетовой карты «Своя» на общую сумму не менее 5 000 рублей.

Помимо бонусных баллов новые зарплатные клиенты РСХБ, обладатели дебетовой карты «Своя» смогут на стандартных условиях получать кешбэк баллами «Урожай» за все совершённые покупки в размере до 15 % от суммы транзакции.

Потратить полученные баллы можно как на приобретение различных товаров и услуг, размещённых на витрине программы лояльности «Урожай», так и на путешествия и благотворительные проекты Фонда «Экология», внося тем самым вклад в защиту окружающей среды и сохранение природы России. На сегодняшний день к программе лояльности подключено более 2,3 млн клиентов, на бонусных счетах которых накоплено в общей сумме около 1,3 млрд баллов.

Открыть дебетовую карту в рамках акции можно в ближайшем отделении банка, а также в дистанционных каналах обслуживания, интернет-банке и мобильном банке РСХБ с 6 июля по 10 ноября 2023 года.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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АО «Россельхозбанк». ИНН 7725114488

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