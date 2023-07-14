Мужчина предстанет перед судом за смертельное ДТП в Новосокольническом районе

12:11, 14 июля 2023, ПАИ

Мужчина предстанет перед судом за смертельное ДТП, которое произошло в Новосокольническом районе 18 октября 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Обвиняемый, следуя на внедорожнике по автомобильной дороге в одном из населённых пунктов в Новосокольническом районе со скоростью, которая превышала максимально установленную в 40 км/ч, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

«Изучение личности предполагаемого злоумышленника показало, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения», – отметили в СУ СК.

Там подчеркнули, что в настоящее время следствие собрало достаточную доказательную базу. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.