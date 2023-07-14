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Общество

Новые разделительные дорожки для бассейна установили в псковской спортшколе

Новые разделительные дорожки для бассейна установили благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Псковской спортивной школе олимпийского резерва «Барс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Для осуществления проекта из областного бюджета выделили более 290 тысяч рублей.

Отметим, что в прошлом году в рамках национального проекта установили новую систему автоматической регистрации времени, которая предназначена для определения результатов пловцов. Её стоимость составила более четырёх миллионов рублей.

Также в рамках профильного национального проекта к концу года в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» поставят велосипеды и запчасти к ним.  

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