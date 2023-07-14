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Общество

Более 1200 первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Великих Луках  

О подготовке образовательных учреждений Великих Лук к новому учебному году на заседании гордумы сообщила и. о. заместителя главы администрации Великих Лук Инна Репях. Об этом сообщается в группе «Великолукская городская Дума» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Великолукская городская Дума» в соцсети «ВКонтакте»

Она рассказала, что подготовка муниципальных образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году осуществляется планово в соответствии с поручениями администрации города.

Так, основными задачами на оставшийся летний период и на новый 2023-2024 учебный год являются:

  • переход с 1 сентября муниципальных дошкольных образовательных учреждений на новую федеральную образовательную программу;
  • обучение классных руководителей для реализации общероссийского проекта «Разговор о важном», подготовка к работе педагогов на общероссийском портале «Моя школа», создание условий для проведения еженедельной церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации, исполнения Государственного гимна России;
  • изменение аспектов образования по профилактике различных проявлений деструктивного поведения несовершеннолетних;
  • обеспечение качественного бесплатного горячего питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

«В ходе приёмки будет проверена готовность к новому учебному году 42 муниципальных образовательных учреждений (17 – общеобразовательных учреждений, 21 – дошкольных; четыре – учреждения дополнительного образования)», – отметила Инна Репях.

По предварительным данным, 11 507 школьников приступят к занятиям в наступающем учебном году. При этом в 2022-2023 учебном году численность обучающихся в школах города составляла 11 495 учеников.

Планируется, что в наступающем учебном году за парты сядут более 1 200 первоклассников, что на 100 детей больше, чем в прошлом году. На протяжении нескольких лет отмечается устойчивая тенденция ежегодного увеличения обучающихся муниципальных школ и уменьшение количества обучающихся по программам дошкольного образования. Это связано с уменьшением численности детского населения в возрасте от нуля до семи лет в Великих Луках.

Кроме того, одним из направлений подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году являются текущие ремонтные работы и работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовке к отопительному сезону.

К новому 2023-2024 учебному году для проведения текущего и капитального ремонтов из городского бюджета выделили денежные средства. За счёт этих средств выполняется ремонт кровли в детском саду № 13, в школе № 5 и в школе № 9.

Помимо средств муниципального бюджета, для проведения необходимых ремонтных работ привлекаются и внебюджетные источники. Так, в детском саду № 27 произведена замена оконных блоков, в детском саду № 4 выполнен ремонт крыльца пищеблока, в детском саду № 16 и в детском саду № 26 выполнены работы по приведению путей эвакуации в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, в детском саду № 16 выполнен текущий ремонт фасада, в детском саду № 21 выполнен косметический ремонт в группе № 6.

Все работы планируется завершить до начала приёмки готовности учреждений к новому учебному году.

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Более 1200 первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Великих Луках  

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