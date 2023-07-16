Почти 800 тысяч рублей планируют потратить в Пскове на реализацию проектов ТОС

13:37, 14 июля 2023, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовой политике состоялось в пятницу, 14 июля, под председательством Юлии Пожидаевой. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Как сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, в Пскове началась реализация проектов территориальных общественных самоуправлений. На эти цели из областного бюджета выделена субсидия в размере 770 тысяч рублей. В частности, эти средства будут израсходованы на установку детской площадки на улице Ижорского Батальона, 39 и установку спортивной площадки на улице Алёхина, 4 и 6.

Также участники заседания заслушали и приняли к сведению информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к ним, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы.