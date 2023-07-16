Псковским отоларингологам чаще всего приходится лечить заболевания носа

14:24, 14 июля 2023, ПАИ

Псковским отоларингологам чаще всего приходится лечить заболевания носа. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Псковской областной клинической больницы Валерий Быковский.

«Доминируют в плановой хирургии – заболевания носа и околоносовых пазух. И так во всём мире, – отметил специалист. – Вообще заболевания, связанные со сферой отоларингологии, имеют сезонный характер. Сейчас тепло – стало больше травм, кровотечений. В холодное время года – простудные заболевания, ангины и их осложнения».

Валерий Быковский также рассказал, когда стоит удалять миндалины. «Тут существуют чёткие показания: если у вас или родителей были осложнения после ангины в виде паратонзиллярного абсцесса, или вы часто болеете ангинами, в таких случаях миндалины надо удалять, чтобы избежать осложнений после ангины», – пояснил врач.