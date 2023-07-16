Идеальная носовая перегородка встречается лишь у каждого десятого – псковский отоларинголог
Идеальная носовая перегородка встречается лишь у каждого десятого, констатировал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Псковской областной клинической больницы Валерий Быковский в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Если искривление носовой перегородки умеренное и оно не приводит к частым гайморитам, синуситам, не вынуждает постоянно пользоваться каплями, то с этим можно жить. Идеальная носовая перегородка бывает только у каждого десятого», - рассказал специалист.
По его словам, перегородка искривляется во время полового созревания: хрящ не успевает за растущей костью.
«Операция по исправлению перегородки довольно рутинная. Бояться её не стоит», - рекомендовал Валерий Быковский.
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