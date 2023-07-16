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Общество

Советы зависимым от капель для носа псковичам дал отоларинголог

Как избавиться от зависимости от капель для носа, посоветовал в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Псковской областной клинической больницы Валерий Быковский.

По словам врача, у сосудосуживающих капель «масса побочных действий».

«Кроме привыкания, они повышают артериальное давление, нарушают сон. Таким пациентам мы рекомендуем пользоваться современными гормональными спреями. Они не вызывают привыкания и не накапливаются в организме. Большинству это помогает, и после краткого курса таких спреев человек начинает нормально дышать без капель», - уточнил Валерий Быковский.

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