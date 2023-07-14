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Псковский врач: Сморкаться надо с открытым ртом

Высмаркиваться надо с открытым ртом, рекомендовал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Псковской областной клинической больницы Валерий Быковский в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сморкаться следует очень аккуратно, зажав одну ноздрю, затем вторую, то есть не обеими сразу, как многие привыкли. Если насморк, то сначала лучше закапать сосудосуживающие капли и только потом сморкаться. Кстати, чем проще эти капли, тем лучше», - добавил Валерий Быковский. 

Врач также отметил, что положительно относится к профилактическому промыванию носа спреями с морской водой. «Один-два раза в день такие процедуры актуальны для городского жителя. Или можно сделать такой раствор самостоятельно, добавив чайную ложку соли в стакан воды», - рассказал специалист.

 

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