Гендиректор ФК «Луки-Энергия» рассказал о ходе предсезонной подготовки

15:34, 14 июля 2023, ПАИ

Генеральный директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков рассказал о ходе предсезонной подготовки в беседе с корреспондентом ПАИ.

В частности, Сергей Поварещенков отметил, что за счёт контрольных матчей сейчас решаются определённые задачи. «В этот раз период подготовки очень короткий. Необходимо решить очень много задач. Прежде всего, это просмотр новых игроков. Есть потери в нашем составе. Некоторые ребята ушли повышать класс в другие команды. Сейчас приглашаем новых футболистов. Поэтому такие игры направлены на то, чтобы решить кадровый вопрос: посмотреть новых игроков и понять – с кем дальше идти в сезон. С белорусским «Нафтаном» можно будет увидеть уже более оптимальный состав», – рассказал гендиректор клуба.

«Новополоцкий «Нафтан» играет в высшей лиге. Даже если не особо удачно играет – это всё равно высшая лига Белоруссии. Я бы сказал, что это как первая лига России. Поэтому игра будет трудная, но нам такие соперники и нужны. Именно со сложными соперниками понимаешь, на что способны футболисты и как они проявляют себя в сложных ситуациях. Против слабого соперника трудно увидеть возможности игроков», – прокомментировал Сергей Поварещенков.

Также гендиректор клуба рассказал, когда будут представлены новые игроки: «Скорее всего, каждого новичка мы сможем представить на встрече с болельщиками 19 июля. А вообще заявка открыта до 14 августа, поэтому одна-две вакансии у нас ещё есть».

Напомним, что 16 июля «Луки-Энергия» отправится в Новополоцк, чтобы провести третью контрольную игру с командой из высшей лиги Белоруссии «Нафтан».