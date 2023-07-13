ФК «Луки-Энергия» сыграет с командой высшей лиги Белоруссии

12:32, 14 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт свой третий контрольный матч против команды высшей лиги Белоруссии «Нафтан» из Новополоцка 16 июля в 14:00. Об этом сообщается в группе «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

Матч пройдёт в рамках сборов по подготовке к первенству России среди команд второй лиги, дивизиона «Б», группы 2.

Это девятый поединок ФК «Луки-Энергии» с новополоцкой командой. За всю историю товарищеских матчей между этими командами футбольный клуб «Луки-Энергия» трижды выходил победителем, один раз проиграл и четыре раза сыграл вничью.

Отметим, что по итогу первого круга высшей лиги Белоруссии «Нафтан» занимает 12 место с восемью набранными очками.

Напомним, что в прошлом контрольном матче великолукская команда проиграла дзержинскому «Химику» со счётом 2:1.